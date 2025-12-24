Minacce stalking e aggressioni all’ex compagna | 23enne arrestato dai Carabinieri
Nel corso del fine settimana, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventitreenne tunisino, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
