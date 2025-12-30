Finanziamenti Hamas Hannoun non risponde davanti al gip ma nega accuse

L'architetto palestinese Hannoun, accusato di collegamenti con Hamas e di aver finanziato l'organizzazione, ha deciso di non rispondere davanti al giudice. Su consiglio dei suoi legali, ha esercitato il diritto di non rispondere durante l'interrogatorio, mantenendo la propria posizione di innocence. Resta in carcere in attesa di ulteriori sviluppi nell'inchiesta.

L'architetto palestinese accusato di essere al vertice di una cellula italiana di Hamas e di aver finanziato l'organizzazione, su consiglio dei suoi legali, si avvale della facoltà di non rispondere: resta in carcere.

