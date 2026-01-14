Million Dollar 1 Point Slam vince lo sconosciuto Smith che ha battuto anche Sinner

Durante il torneo australiano Million Dollar 1 Point Slam, un dilettante ha sorpreso tutti, incluso il noto Sinner, vincendo il premio di un milione di dollari australiani. Questo evento, che mette a confronto amatori e campioni del tennis mondiale in match decisivi da un punto, ha riscosso grande attenzione. La vittoria di Smith dimostra come, in determinate circostanze, anche i meno esperti possano raggiungere traguardi straordinari nel mondo dello sport.

(Adnkronos) – Un dilettante diventato milionario. Succede anche questo in Australia, grazie all'opportunità del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo (ricchissimo) che ha permesso a una serie di amatori di affrontare i campioni del tennis mondiale in match da un punto, nella speranza di assicurarsi un milione di dollari australiani. Jordan Smith è riuscito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Sinner battuto da un dilettante al Million Dollar One Point Slam Leggi anche: Sinner perde con un tennista dilettante al Million Dollar Point, Jordan Smith vince senza fare un colpo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Australian Open 2026: tutto sul Million Dollar 1 Point Slam; Sinner e Alcaraz mercoledì al Million $ 1 Point; Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone: al via Sinner, Alcaraz, Paolini e… Marat Safin!; 1 Point Slam, cos'è e come funziona l'evento pre Australian Open 2026: regole, partecipanti e formula. Presenti Sinner e Alcaraz. Sinner eliminato da un dilettante! Clamoroso in Australia, ma è solo show: iniziato il Milion Dollar 1 Point Slam - L'altoatesino sbaglia e sorride, l'avversario si aggiudica una macchina. tuttosport.com

Million Dollar 1 Point Slam, vince lo sconosciuto Smith (che ha battuto anche Sinner) - Succede anche questo in Australia, grazie all'opportunità del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo (ricchissimo) che ha permesso a una serie di amatori di affront ... adnkronos.com

Kyrgios, show al 'Million Dollar 1 Point Slam': viene eliminato e spacca racchetta - Video - La reazione dell'australiano, eliminato quindi dal torneo, è stata eloquente: prima si è accovacciato sulle ginocchia e poi ha sbattuto la racchetta con violenza sul cemento di Melbourne, spaccandola, ... adnkronos.com

Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone: Alcaraz e Sinner, possibile sfida in finale #SkySport #SkyTennis x.com

MILLION DOLLAR 1 POINT SLAM (Opening Week) AUS OPEN Simone VAGNOZZI ci ha provato Il coach di Jannik SINNER si è misurato nel Torneo ESIBIZIONE (Evento che precede lo SLAM) e che consente a Dilettanti e Professionisti di Sfidarsi su un solo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.