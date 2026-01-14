Sinner perde con un tennista dilettante al Million Dollar Point Jordan Smith vince senza fare un colpo

Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale del Million Dollar Point Slam, sconfitto da Jordan Smith. Il tennista italiano ha commesso errori nel servizio, consentendo allo sfidante dilettante di avanzare nel torneo. Jordan Smith ha vinto senza dover affrontare particolari difficoltà, dimostrando un’ottima forma nel match. La competizione prosegue con altri partecipanti, mentre Sinner si concentra sul prossimo impegno.

