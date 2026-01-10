Fiorentina terz’ultima Allegri | Classifica che non rispecchia il valore della squadra

In vista della sfida di domani tra Fiorentina e Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la posizione in classifica della sua squadra, attualmente terz’ultima. Allegri ha sottolineato come la posizione non rifletta il reale valore della rosa e ha espresso fiducia nel percorso di crescita del team. La partita rappresenta un’occasione importante per migliorare e rimettersi in carreggiata in campionato.

Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina sempre più ultima, il Parma respira - Fiorentina: Inter 33 (15) Milan 32 (15) Napoli 31 (15) Roma 30 (16) Juventus 29 (16) Bologna 25 (15) Como 24 (15) ... milannews.it

Allegri e le polemiche su Milan-Fiorentina: "Ci saranno sempre perché le decisioni sono soggettive" - Fiorentina per il calcio di rigore che ha deciso il match, col contatto Parisi- tuttomercatoweb.com

Baldanzi ancora non convocato Terza assenza consecutiva Su di lui c’è anche la Fiorentina - facebook.com facebook

#FiorentinaUdinese 3-0 45+5' | Terzo gol della Fiorentina, Ndour #ForzaUdinese #AléUdin x.com

