Fiorentina terz’ultima Allegri | Classifica che non rispecchia il valore della squadra
In vista della sfida di domani tra Fiorentina e Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la posizione in classifica della sua squadra, attualmente terz’ultima. Allegri ha sottolineato come la posizione non rifletta il reale valore della rosa e ha espresso fiducia nel percorso di crescita del team. La partita rappresenta un’occasione importante per migliorare e rimettersi in carreggiata in campionato.
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, partita in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. Ecco le sue parole sulla stagione della Viola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
