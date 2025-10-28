Sci di fondo Mika Vermeulen | Russia esclusa? Non mi piace la FIS applica due pesi e due misure

Mika Vermeulen ha senza dubbio un profilo unico. L’austriaco classe 1999 ha cominciato la propria carriera nella combinata nordica, diventando vice-campione del mondo a livello juniores. Fortissimo nel fondo, ma lacunoso nel salto, ha saputo vincere nelle competizioni internazionali cadette, senza tuttavia mai incidere in Coppa del Mondo. Rendendosi conto della situazione, lo stiriano ha lucidamente deciso di cambiare strada nel 2018, abbandonando il trampolino per abbracciare interamente il fondo. È più unico che raro vedere un ex combinatista diventare protagonista nel cross-country skiing, ma lui c’è riuscito, tramutandosi in atleta di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

