Ostia Antica la nuova stazione spiana la strada alla candidatura all’Unesco
Il restyling della stazione di Ostia Antica ha implicazioni che superano la mera riqualificazione dell’infrastruttura ferroviaria. È un’operazione che, infatti, ha ricadute positive anche sul parco archeologico e sull’ambizione di farlo riconoscere come un patrimonio dell’umanità.La Pompei di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ferrovie: Roma - Lido, Ghera, con Ostia Antica si consolida lavoro rinnovamento infrastrutture avviato da Regione Lazio
Regione Lazio, stazione Ostia Antica: al via il bando per riqualificare l'accesso all'area archeologica
Ostia Antica, la nuova stazione spiana la strada alla candidatura all'Unesco - In estate il ministro Alessandro Giuli aveva dichiarato la propria disponibilità a candidare il parco archeologico tra i siti patrimonio dell'umanità.
Stazione di Ostia Antica, ecco il bando per riegenerare lo scalo: sarà una porta d'accesso all'area archeologica - Il bando della Regione Lazio, che verrà pubblicato martedì 21 ottobre, darà il via all'iter per rigenerare uno scalo
Roma-Lido, Ghera: "Con Ostia Antica si consolida il lavoro di rinnovamento delle infrastrutture" - «Grazie ai fondi del governo e all'impegno della Giunta abbiamo avviato un piano di manutenzioni mai realizzato prima» «Con la pubblicazione del bando per il rifacimento della stazione di Ostia Antica si consolida il lavoro di rinnovamento delle infrastrutture avviato dalla Regione Lazio»