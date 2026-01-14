Messi ha rifiutato 1,4 miliardi dall'Al Ittihad che insiste | Assegno in bianco e contratto a vita

Lionel Messi ha rifiutato un'offerta da 1,4 miliardi di euro dall'Al Ittihad, che continua a insistere con un contratto a vita e un assegno in bianco. Anmar Al Haili, proprietario del club saudita, ha ammesso la propria passione per il calciatore e il desiderio di portarlo in Saudi Pro League in futuro. La trattativa evidenzia l'interesse crescente del calcio saudita per grandi campioni internazionali.

Messi è stato rifiutato dall’Arabia Saudita la scorsa estate: perché hanno scelto di non comprarlo - Leo Messi voleva trasferirsi in Arabia Saudita ma il campionato gli ha completamente chiuso le porte. fanpage.it

Buongiorno, avrei una domanda. Ho fatto un'offerta per un paio di jeans che erano stati messi in vendita a €30. La venditrice ha rifiutato la mia offerta ( e ci sta), ma poi ha alzato il costo del pantalone a €40,00 ma si può fare Grazie facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.