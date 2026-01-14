Messi ha rifiutato 1,4 miliardi dall'Al Ittihad che insiste | Assegno in bianco e contratto a vita

Lionel Messi ha rifiutato un'offerta da 1,4 miliardi di euro dall'Al Ittihad, che continua a insistere con un contratto a vita e un assegno in bianco. Anmar Al Haili, proprietario del club saudita, ha ammesso la propria passione per il calciatore e il desiderio di portarlo in Saudi Pro League in futuro. La trattativa evidenzia l'interesse crescente del calcio saudita per grandi campioni internazionali.

L'emiro proprietario dell'Al Ittihad, Anmar Al Haili, ha confessato la propria ossessione per Leo Messi e l'intenzione di portarlo prima o poi in Saudi Pro League. "Ha già rifiutato in passato per amore della sua famiglia. Lo rispetto ma ho pronto un assegno in bianco e un contratto in cui sceglie cifra e durata. Per me i soldi non sono un problema".

