De Siervo e la Serie A all'estero | Non solo Milan-Como Proposto anche all'Inter che ha rifiutato

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo è ritornato su uno dei tempi più caldi del momento: far disputare Milan-Como il prossimo febbraio a Perth, in Australia, svelando un curioso retroscena. "Tutti se ne faranno una ragione, è un'opportunità. Non lo facciamo per soldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Luigi De Siervo torna a parlare di Milan-Como a Perth, in Australia Per l'AD della Lega Serie A, il motivo di questa partita fuori dai confini nazionali non è legato ai soldi #DeSiervo #MilanComo #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

#SerieA, #DeSiervo su #MilanComo a #Perth: “Non è per soldi ma è un’opportunità per il futuro” ? #MilanPress - X Vai su X

De Siervo e la Serie A all’estero: “Non solo Milan-Como. Proposto anche all’Inter, che ha rifiutato” - L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo è ritornato su uno dei tempi più caldi del momento: far disputare Milan- Da fanpage.it

De Siervo: "Milan-Como all'estero per rafforzare la Serie A" - A margine dell'assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo difende la scelta di giocare Milan- sport.sky.it scrive

Milan-Como a Perth, De Siervo: “La passione non è solo dei tifosi. Ecco perché vogliamo andare in Australia” - Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ... Scrive gianlucadimarzio.com