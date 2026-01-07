Mercato Inter Romano rassicura su Akanji | C’è un riscatto obbligato in caso di Scudetto ma i nerazzurri vogliono tenerlo! Sul suo possibile ritorno al City…

Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sul futuro di Manuel Akanji. Secondo le ultime notizie, il mercato dell’Inter prevede un riscatto obbligatorio in caso di raggiungimento dello Scudetto, ma la società intende mantenere il calciatore. Sul possibile ritorno al Manchester City, Romano ha precisato le dinamiche e le possibilità, offrendo chiarezza su una delle questioni di mercato più discusse tra i tifosi nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano rassicura sul futuro di Akanji: tra il riscatto e le voci sul suo ritorno al Manchester City. Il futuro di Manuel Akanji è sempre più lontano da Manchester e più vicino a Milano. Nonostante il periodo di difficoltà numerica vissuto dal reparto arretrato del Manchester City, il club inglese non ha intenzione di forzare la mano per un rientro anticipato del centrale. A confermarlo è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale, tramite il proprio canale YouTube, ha chiarito la posizione ferma di Pep Guardiola: lo svizzero non sarà richiamato dal prestito durante questa sessione invernale, rispettando così gli accordi presi con la dirigenza di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

