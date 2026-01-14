Meloni è più forte degli slogan femministi

Meloni dimostra di saper mantenere una posizione stabile e coerente, indipendentemente dagli slogan femministi. La sua leadership si distingue per una strategia che privilegia contenuti concreti e una visione chiara delle questioni, senza lasciarsi influenzare da polemiche o slogan mediatici. Questo approccio contribuisce a una comunicazione più sobria e mirata, capace di mantenere un rapporto diretto con le esigenze reali dei cittadini.

Egregio Direttore, ho letto sul Giornale il Suo commento intitolato «Il femminismo tradito». Concordo pienamente!. Sull'argomento desidero segnalarLe che anche per il nostro Presidente della Repubblica le donne non sembra abbiano troppo peso! Infatti nel suo discorso di fine d'anno, commemorativo, fra l'altro, del sessantennale della fondazione della Repubblica, ha totalmente ignorato che il nostro Paese, per la prima volta nella sua storia ha un Presidente del Consiglio che è una giovane e valentissima Signora che sta governando ottimamente, e sotto ogni aspetto, l' Italia e onorando il nostro Paese nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

MoVimento 5 Stelle. . “Giorgia Meloni, quando era all’opposizione, si chiedeva se l’Italia dovesse difendere il diritto internazionale o accettare la legge del più forte. Oggi purtroppo conosciamo la risposta del suo Governo: la seconda”. Stefano Patuanelli facebook