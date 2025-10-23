Come facciamo l’Europa? I modi possibili sono tre. Una modalità top-down calata dall’altro; il furore della passione creatrice; la convergenza della ragione. Il primo modo è quello del grande progetto e del grande piano industriale. È la modalità – sulla carta – perfetta: numeri, obiettivi, step. Ma questa strada comporta molti rischi: da un lato, quello della burocrazia e delle élite, della distanza sia vera che presunta di Bruxelles, che alla fine produce anticorpi e della quale non dobbiamo scandalizzarci quanto piuttosto capirne una volta per tutte le ragioni. Dall’altro lato, il rischio di mettere in discussione i confini della democrazia: l’altra faccia del progetto top-down è infatti il decisionismo che può diventare – attraversando un confine grigio – o essere subito autoritarismo, con la perdita della democrazia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Sono le scelte politiche, degli Stati e degli individui, a rendere l'Europa più forte