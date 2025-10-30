La soddisfazione di Meloni | un' Italia più giusta è anche più forte
"L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un'Italia più giusta è anche un'Italia più forte". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, commentando a caldo il voto del Senato sul ddl Nordio in una giornata storica per la giutizia mentre si apre la partita del referendum parlamentare. "È stata un'ottima giornata: la separazione delle carriere era una risoluzione del programma di governo. Mi è dispiaciuto che si continuasse a rievocare una mia firma contro la riforma di oltre 30 anni fa, quando conducevo le indagini su Tangentopoli: da trent'anni sostengo la necessità della separazione delle carriere e della riforma del Csm mediante sorteggio: ci sono i libri che lo dimostrano", ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando con i giornalisti dopo l'approvazione definitiva della riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
