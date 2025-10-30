La soddisfazione di Meloni | un' Italia più giusta è anche più forte

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un'Italia più giusta è anche un'Italia più forte". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, commentando a caldo il voto del Senato sul ddl Nordio in una giornata storica per la giutizia mentre si apre la partita del referendum parlamentare.    "È stata un'ottima giornata: la separazione delle carriere era una risoluzione del programma di governo. Mi è dispiaciuto che si continuasse a rievocare una mia firma contro la riforma di oltre 30 anni fa, quando conducevo le indagini su Tangentopoli: da trent'anni sostengo la necessità della separazione delle carriere e della riforma del Csm mediante sorteggio: ci sono i libri che lo dimostrano", ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando con i giornalisti dopo l'approvazione definitiva della riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la soddisfazione di meloni un italia pi249 giusta 232 anche pi249 forte

© Iltempo.it - La soddisfazione di Meloni: un'Italia più giusta è anche più forte

Altri contenuti sullo stesso argomento

soddisfazione meloni italia pi249Riforma della Giustizia, la soddisfazione di Meloni: un'Italia più giusta è anche più forte - "L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Si legge su iltempo.it

Summit su Gaza in Egitto, la soddisfazione di Meloni: "Giornata storica, fiera che l'Italia ci sia" - "L'Italia è pronta a fare la sua parte, è una grande occasione", le parole del primo ministro a margine del vertice. Segnala ilgiornale.it

Meloni: "Gioia per il via libera alla festa di San Francesco" - "Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell'approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Soddisfazione Meloni Italia Pi249