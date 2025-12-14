Melito di Napoli 19enne investe i suoceri | arrestato dai Carabinieri

A Melito di Napoli, un giovane di 19 anni ha investito i suoceri durante una lite legata all'affidamento della figlia, avvenuta fuori dalla caserma dei Carabinieri. L'episodio, avvenuto durante il periodo natalizio, si è trasformato in una tragedia, portando all'arresto del ragazzo per tentato omicidio.

Lite per l’affidamento della figlia a Natale finisce in tragedia: un 19enne investe i suoceri fuori dalla caserma, arrestato per tentato omicidio. Una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. Nella discussione anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero. Sono proprio queste minacce il primo tassello della storia che arriva da Melito di Napoli. Pomeriggio inoltrato, mamma e papà di una bambina non riescono ad accordarsi su chi abbia il “diritto” di passare il Natale con la piccola. Le voci si alzano e anche i suoceri (genitori di lei) intervengono per mediare. Puntomagazine.it

