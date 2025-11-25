Maxima d’Olanda in bermuda e mocassini è lei la Regina più audace

Maxima d’Olanda si conferma la Regina più moderna e audace d’Europa in fatto di look. Durante il suo viaggio ufficiale in Indonesia, dove ricopre il ruolo di Inviata Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l’Inclusione Finanziaria, ha sorpreso tutti con un outfit davvero inaspettato per un evento ufficiale: bermuda neri e mocassini decorati con micro borchie. Una scelta che rompe con i canoni più conservatori dell’abbigliamento reale, ma si allinea perfettamente con l’immagine dinamica, accessibile e contemporanea che Maxima proietta da anni. Maxima d’Olanda in Indonesia: bermuda, mocassini e borchie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maxima d’Olanda in bermuda e mocassini, è lei la Regina più audace

