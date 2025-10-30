La Regina Maxima d’Olanda audace nel fango mai vista così
Maxima d’Olanda continua a catturare l’attenzione con la sua straordinaria versatilità: questa volta è apparsa in tuta mimetica per partecipare a un impegnativo addestramento militare. La Regina ha messo da parte i suoi sfarzosi abiti da ballo, gli impeccabili completi e i gioielli per gettarsi nel fango insieme ai soldati della Guardia Reale Olandese a Harderwijk. Dimostrando così che la sua eleganza può coesistere con forza e coraggio. Maxima d’Olanda soldatessa per un giorno. Maxima d’Olanda si è recata al campo di addestramento militare di Harderwijk per visitare i cadetti delle forze armate volontarie e la futura polizia militarizzata. 🔗 Leggi su Dilei.it
