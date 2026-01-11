Nella zona di Stazione Termini a Roma, nella tarda serata di ieri, si sono verificati due episodi di aggressione. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito in uno degli incidenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze e sulle eventuali connessioni tra i due episodi, che si sono verificati a breve distanza nel tempo.

Nella tarda serata di ieri si sono verificate nei pressi della Stazione Termini, a Roma, due violente aggressioni a un’ora di distanza l’una dall’altra. La prima, attorno alle ore 22, in via Giolitti, dove 57enne italiano è stato picchiato da più persone ed è in gravissime condizioni presso l’ospedale Umberto I. L’altra aggressione si è verificata in via Manin ed è stata eseguita ai danni di un rider, un 23enne di origine tunisina. Sono state acquisite immagini di videosorveglianza, secondo chi indaga non si esclude che i due fatti possano essere anche collegati tra loro. Per questo da ieri sera è scattata un’operazione su larga scala nell’intera zona per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, due violente aggressioni in zona Stazione Termini: gravissimo un 57enne

