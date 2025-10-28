Maxi blitz alla stazione di Roma Termini | arrestati tre pusher altri sette nei guai

Affaritaliani.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione dei carabinieri nell’area della stazione Termini: fermati spacciatori con marijuana, hashish e pasticche di Mdma. Sette persone denunciate per droga, furti e violazioni ai divieti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

maxi blitz alla stazione di roma termini arrestati tre pusher altri sette nei guai

© Affaritaliani.it - Maxi blitz alla stazione di Roma Termini: arrestati tre pusher, altri sette nei guai

