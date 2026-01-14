Mats Wilander senza dubbi | Sinner sicuro in finale Alcaraz più difficile | dovrebbe allenarlo Federer…

Jannik Sinner si prepara a partecipare agli Australian Open, con l’obiettivo di conquistare il suo terzo titolo consecutivo in questo torneo. Tra le analisi degli esperti, Mats Wilander sottolinea la sicurezza di Sinner in finale, mentre giudica Alcaraz più complesso da affrontare, suggerendo che sarebbe utile un allenamento con Federer. Un’occasione importante per il giovane talento italiano, che punta a confermare il suo stato di forma sul cemento di Melbourne.

Jannik Sinner si presenterà agli Australian Open per andare a caccia del terzo sigillo consecutivo nello Slam che va in scena sul cemento di Melbourne. Il tennista altoatesino sarà tra i grandi favoriti del torneo che scatterà domenica 18 gennaio, con il chiaro obiettivo di scendere in campo due settimane più tardi in finale. Il rivale più accreditato del numero 2 del mondo sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del ranking ATP), ma attenzione a possibili terzi incomodi che potrebbero emergere in terra oceanica. Mats Wilander, vincitore di sette Slam e attualmente talent di Eurosport, ha presentato l’evento e ha lanciato le sempre temutissime previsioni: “ Jannik Sinner è il favorito, nel tabellone non ci sono tante minacce per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

