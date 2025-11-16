Nell’anno più difficile il finale più bello | Sinner alle Atp Finals è imbattibile anche per Alcaraz

In due anni, 20 set vinti e zero persi. Definizione di imbattibile. Carlos Alcaraz chiude l’anno da numero 1 del mondo, ma l’ultimo trofeo della stagione se lo prende Jannik Sinner. Si erano divisi equamente gli Slam, l’azzurro vince lo spareggio delle Atp Finals 2025 e si regala il finale più bello di una stagione complicata, stroncata dai tre mesi di stop per il caso Clostebol, ripresa con due sconfitte pesantissime a Roma e al Roland Garros, rinata dopo la storica vittoria a Wimbledon. Un 2025 durante il quale, tranne il successo sull’erba, Sinner aveva perso 4 volte contro Alcaraz, l’ultima agli Us Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nell’anno più difficile, il finale più bello: Sinner alle Atp Finals è imbattibile anche per Alcaraz

Approfondisci con queste news

Alla Cop30 si parla di roadmap globale per l’addio ai combustibili fossili. Una scatola vuota senza tempi, meccanismi di verifica e volontà politica, nell’anno nero dell’indietro tutta occidentale sul clima. Suona l’allarme la grande Marcia dei Popoli che ieri ha in - facebook.com Vai su Facebook

L'Anm abbandona l'aula nell'inaugurazione dell'anno giudiziario quando parla Nordio; fa uno sciopero contro il governo per impedire l'approvazione della riforma in Parlamento; organizza il comitato per il No al referendum; rifila un colpo personale a Nordio tir Vai su X

Calcio, il difficile percorso dell'Italia per raggiungere la fase finale della competizione iridata - Calcio, il difficile percorso dell'Italia per raggiungere la fase finale della competizione iridata La vittoria della Norvegia per 11- Secondo rainews.it

Pisacane: «A Lecce un’altra finale. Di Francesco? Rapporto difficile, ma ci siamo chiariti» - A due giorni dalla trasferta di Lecce, Fabio Pisacane presenta la gara e avvisa subito il suo Cagliari: «Dopo quella col Parma, è una seconda finale del nostro minicampionato. Segnala unionesarda.it