Marianucci in uscita arrivano conferme | la trattativa avanza

Il Napoli ha scelto di prestare Luca Marianucci per favorire il suo sviluppo e garantirgli più opportunità di gioco. La trattativa in corso conferma l’intenzione della società di offrire al giovane difensore uno spazio maggiore in campo, mentre le discussioni con il club di destinazione proseguono. La cessione rappresenta una mossa strategica per il percorso di crescita di Marianucci, in attesa di sviluppi ufficiali.

Il Napoli ha deciso di cedere Luca Marianucci in prestito, per dare al difensore la possibilità di giocare con più costanza. Da diverse settimane c’è un principio d’accordo con la Cremonese, ma nella trattativa si è inserito anche il Torino. I due club italiani, però, hanno avanzato proposte diverse. La posizione del club partenopeo è categorica. Marianucci tra Cremonese e Torino: il Napoli ha deciso. Marianucci può essere una pedina importante per il futuro e la società di Aurelio De Laurentiis non vuole privarsi del suo talento. Il prestito può fargli bene, ma il suo futuro è a Napoli. La Cremonese ha compreso l’esigenza e si accontenterebbe di un prestito secco, il Torino no. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Marianucci entra, Ngonge esce? La risposta da Napoli - Napoli si sta scaldando perché i prossimi giorni saranno decisivi almeno per due operazioni: quella in entrata per Marianucci e quella in uscita per Ngonge. torinogranata.it