Napoli Marianucci dice addio | in stato avanzato la trattativa con la Cremonese i dettagli

La Cremonese si avvicina all’acquisizione di Marianucci, attualmente in forza al Napoli. La trattativa, già in stato avanzato, prevede un trasferimento in prestito secco di sei mesi, senza opzione di riscatto. Questo movimento rappresenta una scelta strategica per entrambe le parti, nel contesto delle operazioni di mercato in corso.

