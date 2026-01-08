torino riaperta a sorpresa la trattativa con il napoli per marianucci

A Torino si registrano sviluppi nelle trattative di calciomercato riguardanti Luca Marianucci. Dopo l’interruzione della trattativa per Ricardo, il direttore sportivo Petrachi ha riaperto i colloqui con il Napoli per il giovane difensore dell’Under 21. La situazione resta da monitorare, mentre le operazioni tra le due società continuano a evolversi in modo discreto e senza annunci ufficiali.

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli riguardano Luca Marianucci, che torna al centro delle manovre del Torino: dopo lo stop nella trattativa per Ricardo, il ds Petrachi ha riaperto il dialogo con gli azzurri per il giovane centrale dell’Under 21. Ne parla Marco Bonetto su Tuttosport. Calciomercato Napoli, il punto su Marianucci. Si legge su Tuttosport Petrachi, incassato il no del Botafogo all’offerta di prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto (6) per il difensore Ricardo, ha riaperto a sorpresa le trattative con il Napoli per Marianucci, alternativa al centrale brasiliano, allargando la discussione anche a Ngonge, fuori dal progetto e di proprietà di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

