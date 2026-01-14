Manca ancora un piano regionale

In Marche, la realizzazione dei crematori richiede prima l’approvazione di un Piano regionale di coordinamento. Solo successivamente sarà possibile individuare le specifiche località più adeguate per la loro costruzione, garantendo un approccio pianificato e condiviso. Questa fase è fondamentale per assicurare un intervento organizzato e conforme alle norme regionali e ambientali.

"Sui crematori nelle Marche prima il Piano regionale di coordinamento e poi scegliere dove realizzarli". A sostenerlo è il consigliere regionale Dem Maurizio Mangialardi a margine della seduta del consiglio regionale di ieri in cui il tema è stato discusso attraverso una sua interrogazione urgente per sollecitare la redazione del Piano per la realizzazione dei crematori come previsto da una legge nazionale che risale addirittura al 2001: "Già nella passata legislatura dice Mangialardi il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità una risoluzione, la numero 23 del 2021, che impegnava la giunta ad attivarsi in questo senso.

