Campania c’è il primo consiglio regionale | presidenza a Petracca o Manfredi Manca accordo giunta

Oggi si riunisce il primo consiglio regionale della Campania dell’era Fico, con il neo presidente arrivato in aula senza rilasciare dichiarazioni. La questione principale resta l’assegnazione della presidenza tra Petracca e Manfredi, mentre ancora manca un accordo sulla composizione della giunta. La seduta segna l’avvio di un nuovo mandato politico, con attenzione alle decisioni che definiranno l’orientamento della regione nei prossimi mesi.

Oggi primo consiglio regionale dell’era Fico. Il neo presidente della Regione Campania è arrivato in aula ma non ha rilasciato dichiarazioni. Ha solo detto ai giornalisti di aver trascorso un “Natale sereno”. Oggi l’assise dovrà eleggere il presidente, che dovrebbe essere uno tra Massimiliano Manfredi (fratello dell’attuale sindaco di Napoli) o Maurizio Petracca (Pd). Campania, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

