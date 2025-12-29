Manca la Giunta regionale Fico si difende | Nessun ritardo

Roberto Fico ha partecipato alla prima seduta del Consiglio regionale della Campania, tenutasi il 29 dicembre, senza presentare ancora l’elenco completo dei membri della nuova Giunta. Il presidente eletto si è difeso dalle accuse di ritardi, affermando che non vi sono problemi in merito alla nomina dei componenti del governo regionale. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attende la definizione ufficiale della composizione dell’esecutivo.

Roberto Fico gioca in difesa sulla nuova Giunta della Regione Campania. Il presidente eletto nella tornata di novembre si è presentato alla prima seduta del Consiglio, che si è tenuta oggi 29 dicembre, senza il tanto atteso elenco di nomi per il suo governo. Le indiscrezioni parlano di una guerra.

Massimiliano Manfredi presidente del consiglio regionale. Fico senza giunta - Cirielli attacca: "Governatore paralizzato dalla sua maggioranza" ... rainews.it

IL PRIMO CONSIGLIO - Segnale di Fico: la Regione rimette la querela a Report - Per ora, più che per ciò che è stato fatto, colpisce ciò che ancora manca: la giunta regionale ... casertafocus.net

Telecolore. . Cirielli (FdI): "Non si è partiti nel modo migliore. La mancanza della Giunta indica che c'è una sofferenza nella maggioranza" #consiglioregionale #Campania - facebook.com facebook

