Raspadori ha detto sì alla Roma | affare fatto

Giacomo Raspadori ha confermato il suo trasferimento alla Roma, segnando una importante svolta nella campagna acquisti del club. L’accordo tra le parti è stato definito e il giocatore si prepara a vestire la maglia giallorossa, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. La notizia rappresenta un passo strategico per la società, che continua a investire su giovani talenti italiani.

Svolta decisiva in casa Roma. Giacomo Raspadori ha dato il via libera al trasferimento in giallorosso. L’attaccante ha sciolto le riserve nelle ultime ore, accettando la destinazione dopo l’adeguamento dell’offerta sull’ingaggio. L’intesa con il giocatore è ormai definita. Restano da completare gli ultimi passaggi formali tra i club, poi scatterà il via libera per le visite mediche. L’operazione è entrata nella fase conclusiva. La Roma ha spinto con decisione anche per soddisfare una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini, che voleva l’attaccante nel nuovo progetto tecnico. Raspadori, oggi sotto contratto con l’ Atlético Madrid, è pronto a iniziare una nuova avventura nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Raspadori ha detto sì alla Roma: affare fatto Leggi anche: Roma, doppio colpo in attacco: Raspadori ha detto sì Leggi anche: Al via il Calciomercato invernale: oggi si deciderà la sorte dell’affare Raspadori-Roma mentre l’Inter tenta di riportare a casa Cancelo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Raspadori, che intrigo di calciomercato: la Roma ha l'accordo con l'Atletico Madrid, super offerta Lazio. E il Napoli lo rivuole - L'attaccante è l'assoluto protagonista di questi primi giorni di trattative. msn.com

