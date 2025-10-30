Farmaci negati ai malati oncologici nuove denunce e il caso finisce su La7 VIDEO
Pazienti oncologici mandati a casa senza farmaci: è quanto segnalato da alcuni utenti della Asl Lanciano Vasto Chieti. La terapia farmacologica, che può essere distribuita soltanto dalle farmacie ospedaliere, più di una volta sarebbe stata negata ai pazienti. A sollevare la grave problematica, lo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Tra i membri della missione che verranno rimpatriati ci dovrebbe essere anche Greta Thunberg, che sarebbe stata costretta a baciare la bandiera israeliana. Ai fermati, denunciano i legali, sarebbero stati negati anche i farmaci salvavita - X Vai su X
Tra i membri della missione che verranno rimpatriati ci dovrebbe essere anche Greta Thunberg, che sarebbe stata costretta a baciare la bandiera israeliana. Ai fermati, denunciano i legali, sarebbero stati negati anche i farmaci salvavita - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, il segretario del Pd Panetta: ‘In Calabria il diritto alla cura è negato’ - "Ritardi, carenze e disorganizzazione mettono a rischio la vita dei pazienti anche per la consegna dei farmaci salvavita” le parole di Panetta ... Si legge su citynow.it
Sanità in Calabria: paziente oncologica costretta a rivolgersi ai Carabinieri per un farmaco salvavita - Quando la burocrazia nega il diritto alla cura, è lo Stato che tradisce i più deboli" ... Si legge su zoom24.it
Farmaci. Realacci (Pd): "Inaccettabile che Ssn non garantisca quelli oncologici più innovativi" - Così il presidente della commissione Ambiente della Camera, in un'interrogazione al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, torna sul tema dei farmaci oncologici in fascia 'Cnn'. Da quotidianosanita.it