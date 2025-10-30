Farmaci negati ai malati oncologici nuove denunce e il caso finisce su La7 VIDEO

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pazienti oncologici mandati a casa senza farmaci: è quanto segnalato da alcuni utenti della Asl Lanciano Vasto Chieti. La terapia farmacologica, che può essere distribuita soltanto dalle farmacie ospedaliere, più di una volta sarebbe stata negata ai pazienti. A sollevare la grave problematica, lo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

farmaci negati malati oncologiciSanità, il segretario del Pd Panetta: ‘In Calabria il diritto alla cura è negato’ - "Ritardi, carenze e disorganizzazione mettono a rischio la vita dei pazienti anche per la consegna dei farmaci salvavita” le parole di Panetta ... Si legge su citynow.it

Sanità in Calabria: paziente oncologica costretta a rivolgersi ai Carabinieri per un farmaco salvavita - Quando la burocrazia nega il diritto alla cura, è lo Stato che tradisce i più deboli" ... Si legge su zoom24.it

Farmaci. Realacci (Pd): "Inaccettabile che Ssn non garantisca quelli oncologici più innovativi" - Così il presidente della commissione Ambiente della Camera, in un'interrogazione al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, torna sul tema dei farmaci oncologici in fascia 'Cnn'. Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaci Negati Malati Oncologici