Mai così tanti cristiani uccisi e perseguitati Ma nell’equazione umanitarista non contano

Ogni anno, il numero di cristiani perseguitati e uccisi a motivo della loro fede aumenta, passando da 4.476 a 4.849 vittime nel corso di un solo anno. In questo contesto, la persecuzione religiosa rimane un tema spesso trascurato, nonostante le implicazioni umanitarie e sociali di questa crescente realtà. È importante analizzare i dati e comprendere le dinamiche di questa crisi silenziosa.

Sono 388 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. «Mai così tanti» - Secondo la World Watch List 2026 di Open Doors più di 13 cristiani vengono uccisi ogni giorno per la loro fede ... tempi.it

