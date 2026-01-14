Mai così tanti cristiani uccisi e perseguitati Ma nell’equazione umanitarista non contano
Ogni anno, il numero di cristiani perseguitati e uccisi a motivo della loro fede aumenta, passando da 4.476 a 4.849 vittime nel corso di un solo anno. In questo contesto, la persecuzione religiosa rimane un tema spesso trascurato, nonostante le implicazioni umanitarie e sociali di questa crescente realtà. È importante analizzare i dati e comprendere le dinamiche di questa crisi silenziosa.
Il numero di cristiani uccisi per la loro fede è aumentato ancora una volta, da 4.476 vittime a 4.849 in un anno. Si tratta di tredici cristiani uccisi in media ogni giorno, uno og. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Papa all'Angelus del 26 dicembre: "Sostenere cristiani perseguitati ma con mitezza e perdono"
Leggi anche: Tante gare, tanti soldi, tanti campioni rotti, poca qualità: l'equazione malsana che rovina lo sport
Mai così tanti cristiani uccisi e perseguitati. Ma nell'equazione umanitarista, non contano - Il nuovo World Watch List di Porte Aperte documenta quasi 5 mila uccisioni in un anno e 388 milioni di fedeli discriminati. ilfoglio.it
Sono 388 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. «Mai così tanti» - Secondo la World Watch List 2026 di Open Doors più di 13 cristiani vengono uccisi ogni giorno per la loro fede ... tempi.it
#aisc_news_internazionale #__ #____ #__ Tanti auguri a tutti i nostri cristiani copti e ortodossi Foad Aodi K Fayk Fab - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.