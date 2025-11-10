Tante gare tanti soldi tanti campioni rotti poca qualità | l' equazione malsana che rovina lo sport

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal calcio al basket e al tennis, si gioca troppo e gli infortuni si moltiplicano, mutilando lo spettacolo e rovinando i campioni. Ma finché si fa cassa va tutto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tante gare tanti soldi tanti campioni rotti poca qualit224 l equazione malsana che rovina lo sport

© Gazzetta.it - Tante gare, tanti soldi, tanti campioni rotti, poca qualità: l'equazione malsana che rovina lo sport

Argomenti simili trattati di recente

Banche tante offerte tanti soldi ai soci e a noi chi ci pensa? - A fronte di utili record per le banche, ai correntisti entra in tasca molto poco, spiega Daniele Manca nella nuova puntata della sua videorubrica «Non solo numeri». video.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tante Gare Tanti Soldi