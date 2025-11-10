Tante gare tanti soldi tanti campioni rotti poca qualità | l' equazione malsana che rovina lo sport
Dal calcio al basket e al tennis, si gioca troppo e gli infortuni si moltiplicano, mutilando lo spettacolo e rovinando i campioni. Ma finché si fa cassa va tutto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tre gare. Tante gambe, una sola passione. Onore ai vincitori. Valtellina Wine Trail 42K 1. PLATTNER Anna TEAM SCARPA 3:23:56.64 2 NILSSON Ida TEAM CRAFT 3:33:36.84 3 CUMERLATO Martina TEAM ASICS 3:35:44.48 1. MINOGGIO Cristian TEAM K
Banche tante offerte tanti soldi ai soci e a noi chi ci pensa? - A fronte di utili record per le banche, ai correntisti entra in tasca molto poco, spiega Daniele Manca nella nuova puntata della sua videorubrica «Non solo numeri».