Nel giorno di Santo Stefano, Papa Leone XIV celebra l’Angelus a piazza San Pietro. “Nel ricordo di Santo Stefano primo martire invochiamo la sua intercessione perché renda forte la nostra fede e sostenga le comunità che maggiormente soffrono per la loro testimonianza cristiana”, afferma il Pontefice che sottolinea: “Il suo esempio di mitezza, di coraggio e di perdono accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa all'Angelus del 26 dicembre: "Sostenere cristiani perseguitati ma con mitezza e perdono"

Leggi anche: Papa a San Pietro per l'Angelus di Santo Stefano: "Sostenere i cristiani perseguitati"

Leggi anche: Cristiani decapitati in Mozambico. Il Papa: "Non abbandoniamo i fratelli perseguitati"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Gli auguri di Papa Leone XIV - Il Natale del Signore è il Natale della Pace; Natale su Tv2000: le celebrazioni con Papa Leone, film e documentari; Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità.

Angelus 26 dicembre, papa Leone XIV: Dio si comunica in modo irresistibile - Papa Leone XIV ha recitato l'Angelus nel giorno di Santo Stefano parlando della bellezza di un Dio che sa comunicarsi irresistibilmente. lalucedimaria.it