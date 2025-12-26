Papa all' Angelus del 26 dicembre | Sostenere cristiani perseguitati ma con mitezza e perdono
Nel giorno di Santo Stefano, Papa Leone XIV celebra l’Angelus a piazza San Pietro. “Nel ricordo di Santo Stefano primo martire invochiamo la sua intercessione perché renda forte la nostra fede e sostenga le comunità che maggiormente soffrono per la loro testimonianza cristiana”, afferma il Pontefice che sottolinea: “Il suo esempio di mitezza, di coraggio e di perdono accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
