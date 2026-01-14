‘Macerie’ torna la rassegna dell’Anpi Bergamo | Continuo bisogno di spazi per interrogare il presente

La rassegna “Macerie” dell’ANPI Bergamo si propone come un’occasione per riflettere sul presente attraverso il confronto e il dialogo. In un contesto di continui cambiamenti, l’iniziativa mantiene la sua validità offrendo spazi di approfondimento dedicati a temi complessi e alle domande che spesso risultano scomode. La presenza di “Macerie” testimonia l’importanza di continuare a interrogarsi, senza semplificazioni, per comprendere meglio il nostro tempo.

Bergamo. “Macerie continua a esistere perché continua a esserci bisogno di pensiero, domande scomode, spazi in cui interrogare il presente senza scorciatoie”. Così Mauro Magistrati, presidente di Anpi Provinciale di Bergamo, spiega perché ritorna “Macerie”, la rassegna di incontri che l’associazione organizza da ormai 11 anni e che nel 2026 è sostenuta dalla Fondazione Gritti Minetti Sono tre le serate in programma per questo inizio di 2026, tutte di venerdì: 23 e 30 gennaio, 20 febbraio. Tre incontri con altrettanti studiosi tra i più rinomati pensatori contemporanei su fascismo e antifascismo: Matteo Cavalleri, filosofo e ricercatore all’Università Chieti-Pescara; Andrea Rapini, storico dell’Università di Bologna; Donatella Di Cesare, filosofa e docente alla Sapienza di Roma, spesso ospite di canali televisivi nazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

