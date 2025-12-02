Incrocio della Martinella a Bergamo | dal 15 dicembre verrà istituito il verde continuo
VIABILITÀ. Nuova regolamentazione transitoria all’intersezione tra via Martinella, via Correnti e la strada provinciale della Valle Seriana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Viabilità in bergamasca, da Regione Lombardia nuovi fondi per la messa in sicurezza dell’incrocio della Martinella e per Valbondione - facebook.com Vai su Facebook
Nuova regolamentazione transitoria all’intersezione tra via Martinella, via Correnti e la strada provinciale della Valle Seriana. Vai su X
Incrocio della Martinella a Bergamo: dal 15 dicembre verrà istituito il verde continuo - Nuova regolamentazione transitoria all’intersezione tra via Martinella, via Correnti e la strada provinciale della Valle Seriana. Lo riporta ecodibergamo.it
Martinella, sempre verde dal 15 dicembre. Lavori nel 2026, pronti fondi e protocollo - Dalla Regione altri 750mila euro per l’allargamento della Sp 35 e per il sottopasso. Lo riporta ecodibergamo.it
Incrocio della Martinella, dalla Regione 750 mila euro. Casati e Scandella: “Risultato importante” - Per l’incrocio della Martinella arrivano 750mila euro da un emendamento dell’assestamento al bilancio 2025- Lo riporta bergamonews.it