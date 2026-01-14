Ma che danza è questa? ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 gennaio ad Arezzo, presso il Teatro Mecenate, si terrà la conferenza-spettacolo “Ma che danza è questa?” di Aline Nari. L’evento, inserito nella rassegna La danza che muove, esplora il senso e i significati della danza, ponendo domande sul corpo, i movimenti e le interpretazioni che la caratterizzano. Un’occasione per riflettere sul ruolo e l’evoluzione di questa forma d’arte, in un contesto culturale sostenuto da enti pubblici e

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Che cos’è davvero la danza? Chi può danzare? Perché continuiamo a reinventare il modo di muovere il corpo nello spazio? Che significato hanno questo o quel gesto? Su queste e altre domande si interroga Ma che danza è questa? la conferenza-spettacolo d i Aline Nari in programma domenica 18 gennaio alle ore 17 al Teatro Mecenate di Arezzo, all’interno della rassegna La danza che muove a cura di Sosta Palmizi, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, della Fondazione CR Firenze, della Fondazione Guido d'Arezzo e di UnicoopFirenze, il sostegno del Comune di Cortona e la collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ma che danza 232 questa ad arezzo la conferenza spettacolo di aline nari

© Lanazione.it - “Ma che danza è questa?" ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari

Leggi anche: Ancora una superstar della danza ad Arezzo: ecco Rossella Brescia

Leggi anche: La storia dell’Ordine templare in una conferenza ad Arezzo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

danza 232 arezzo conferenza“Ma che danza &#232; questa?" ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari - Perché continuiamo a reinventare il modo di muovere il corpo nello spazio? lanazione.it

danza 232 arezzo conferenzaLa danza che muove, si accende il palco tra Arezzo e Cortona - Sosta Palmizi ha presentato la nuova stagione «La danza che muove 25/26», programmazione di danza cont ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.