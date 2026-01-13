L'ex oro olimpico Silvio Fauner rabbioso prima di Milano Cortina | Ci hanno preferito l'Uomo Gatto

Silvio Fauner, ex campione olimpico di biathlon, esprime delusione e rabbia per l’esclusione da ruoli ufficiali ai Giochi di Milano Cortina. Nonostante la sua storica vittoria a Lillehammer 1994, Fauner si sente ignorato, senza possibilità di partecipare come tedoforo, ambasciatore o in altre funzioni. La sua voce si aggiunge alle critiche di ex atleti che chiedono maggiore riconoscimento e coinvolgimento nel grande evento sportivo italiano.

Silvio Fauner, il cui sprint per vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Lillehammer 1994 è uno dei momenti più iconici dello sport italiano, si sfoga con "rabbia e amarezza" sull'esclusione sua e di molti altri ex campioni da qualsiasi attività per i Giochi organizzati nel nostro Paese: "Né tedofori, né ambassador, nessun ruolo. Nulla. Hanno preferito gente come l'Uomo Gatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fauner: Non c’è rispetto, nessuno ci ha chiamati. A noi campioni preferiscono l'uomo gatto...; Casa Verona inaugura il 2026 con un mese di eventi tra sport e cultura: attesi come ospiti Panatta e Compagnoni.

