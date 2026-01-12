Attenzione alla truffa del Gup e al prefisso 893 | è il messaggino che svuota il credito dal telefono

Da forlitoday.it 12 gen 2026

Attenzione alle truffe via SMS che sfruttano il prefisso 893 e il messaggio sul

Nelle ultime ore sta circolando con insistenza un nuovo tentativo di truffa via Sms che mira a colpire i cittadini utilizzando un linguaggio burocratico e d'emergenza. Il messaggio invita a chiamare un numero che inizia con il prefisso 893. Ma attenzione: si tratta di una trappola pensata per. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

