Innsbruck da horror | trovati i corpi di una donna e della figlia di 10 anni in una cella frigorifera

Le autorità locali stanno procedendo per duplice omicidio, ma non sono ancora stati resi pubblici i dettagli sul possibile movente, sulla dinamica precisa delle morti e sui rapporti esistenti tra i 4 protagonisti del caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Innsbruck da horror: trovati i corpi di una donna e della figlia di 10 anni in una cella frigorifera

Altre letture consigliate

Austria, corpi di madre e figlia di 10 anni trovati in congelatore: due arresti - Dopo 16 mesi di indagini, la polizia austriaca ha chiarito la scomparsa di una donna di 34 anni e della sua bambina di 10 anni. Da lapresse.it

Scomparse da un anno, madre e figlia di 10 anni trovate morte in casa nel Tirolo: erano nel congelatore. Orrore a Innsbruck - I corpi di una donna siriana di 34 anni e di sua figlia di 10, scomparse dal luglio dello scorso anno, sono stati trovati senza vita questa ... Lo riporta affaritaliani.it

I corpi di mamma e figlia di 10 anni nei congelatori nascosti nella parete, la scoperta shock della polizia perché il freezer resta senza elettricità - I corpi della mamma di 34 anni e della figlia di 10 anni sarebbero stati trovati nei congelatori nascosti dentro un muro in cartongesso all'interno dell'appartamento di un sospettato. Come scrive ildolomiti.it