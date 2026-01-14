Luis Muriel torna a casa | firma con l’Atletico Junior la squadra della sua città

Luis Muriel torna in Colombia, firmando con l’Atletico Junior, squadra della sua città natale, Barranquilla. Dopo due anni negli Stati Uniti, il calciatore ha deciso di rientrare nel club che lo ha formato, chiudendo un ciclo e riavvicinandosi alle sue radici. Questa scelta segna un nuovo capitolo della sua carriera, portandolo di nuovo nella sua comunità e nel contesto che ha contribuito a plasmare il suo percorso sportivo.

Come un cerchio che si chiude. Al termine della sua avventura di due anni negli Stati Uniti, Luis Muriel ha deciso di tornare a casa sua, in Colombia, nella città e nel club in cui è cresciuto: è infatti prossima la sua firma con l'Atletico Junior, club della città di Barranquilla. Lucho, classe 1991, è originario di Santo Tomas, ma ben presto, a 10 anni, ha iniziato a frequentare la capitale della regione dell'Atlantico, essendo entrato nel vivaio biancorosso nel 2001, dove è rimasto fino al 2008, per poi trasferirsi al Deportivo de Cali e poi all'Udinese nel 2011 dopo essersi messo in luce, iniziando il suo percorso italiano.

Ex Lecce, Luis Muriel torna in Colombia - L’attaccante ex Lecce (in prestito nella stagione 2011/12) firmerà a breve con l’Atletico Junior, società di Barranquilla della Serie A colombiana. calciolecce.it

Muriel torna in patria! Nuova avventura per l’attaccante colombiano, accordo trovato. Ecco dove andrà a giocare - Ecco dove andrà a giocare Il calcio sudamericano si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli prediletti. calcionews24.com

Luis #Muriel lascia gli #OrlandoCity e torna in patria: accordo raggiunto con il #JuniorFC, club colombiano in cui milita Carlos #Bacca x.com

I 4 migliori marcatori della storia dell'Atalanta. Mario Pašalic, dopo il gol di sabato si piazza al quarto posto superando di una rete Cominelli . 112 reti Cristiano Doni 82 reti Duván Zapata 68 reti Luis Muriel 63 Mario Pašalic facebook

