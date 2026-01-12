Luís Castro perde Paco Cortés a causa della sua convocazione con la sub 19
Luis Castro perde Paco Cortés, convocato con la nazionale Under 19. La decisione influisce sulla rosa del club, richiedendo eventuali adattamenti. La notizia arriva dalla Liga spagnola, rappresentando un elemento di attenzione per la squadra e i tifosi. Continuate a seguire gli aggiornamenti su JustCalcio.com per tutte le novità sul mercato e gli sviluppi della stagione.
2026-01-12 13:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Di andirivieni. Ecco com’è andata l’ultima settimana di Paco Cortes e continuerà ad esserlo in questi prossimi giorni. Lui giocatore delle giovanili di granota è stato convocato con il squadra under 19 spagnola per giocare la partita che affronterà la Nazionale contro l’Italia in una partita amichevole. Questa scommessa verrà contestata il prossimo mercoledì 14 gennaio alle 14:00 presso il complesso della Federcalcio Italiana nel comune di Coverciano, in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Fedez: "Luis Sal ci ha denunciati per plagio". Ma lui replica: "Ha risposto alla sua stessa causa"
Leggi anche: Annamaria Bernardini de Pace perde la causa con il suo condominio
Aprile 1959. Fidel Castro, da poco primo ministro di Cuba, arriva negli Stati Uniti per la sua prima visita ufficiale. Resta 11 giorni, dal 15 al 26 aprile, insieme a 50 delegati cubani. Non è stato il presidente Eisenhower a invitarlo, ma l’American Society of Newsp - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.