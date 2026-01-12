Luís Castro perde Paco Cortés a causa della sua convocazione con la sub 19

Da justcalcio.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Castro perde Paco Cortés, convocato con la nazionale Under 19. La decisione influisce sulla rosa del club, richiedendo eventuali adattamenti. La notizia arriva dalla Liga spagnola, rappresentando un elemento di attenzione per la squadra e i tifosi. Continuate a seguire gli aggiornamenti su JustCalcio.com per tutte le novità sul mercato e gli sviluppi della stagione.

2026-01-12 13:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Di andirivieni. Ecco com’è andata l’ultima settimana di Paco Cortes e continuerà ad esserlo in questi prossimi giorni. Lui giocatore delle giovanili di granota è stato convocato con il squadra under 19 spagnola per giocare la partita che affronterà la Nazionale contro l’Italia in una partita amichevole. Questa scommessa verrà contestata il prossimo mercoledì 14 gennaio alle 14:00 presso il complesso della Federcalcio Italiana nel comune di Coverciano, in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Leggi anche: Fedez: "Luis Sal ci ha denunciati per plagio". Ma lui replica: "Ha risposto alla sua stessa causa"

Leggi anche: Annamaria Bernardini de Pace perde la causa con il suo condominio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.