Luca ‘o Zulù Persico e Caterina Bianco in ' Vio-Lenti' al Trianon Viviani

Venerdì 16 gennaio al Trianon Viviani, alle ore 21, Luca ‘o Zulù Persico e Caterina Bianco presentano 'Vio-Lenti'. Lo spettacolo, che attraversa tre decenni di storia, propone un viaggio tra musica e narrazione. Un’occasione per ascoltare due artisti che riflettono sulla memoria e sull’identità, in un evento dedicato a un pubblico interessato a un’esperienza culturale autentica e sincera.

