Al Trianon Viviani ‘o Zulù e Venturiello in Petrolini

Al Trianon Viviani, nella seconda settimana di programmazione del nuovo anno, Luca ‘O Zulù Persico presenta il suo percorso artistico in Vio-Lenti, mentre Massimo Venturiello interpreta Chicchignola di Petrolini. Due spettacoli che offrono uno sguardo diverso sulla scena teatrale italiana, combinando musica e interpretazione in un contesto culturale di qualità. Una proposta che arricchisce il cartellone e invita il pubblico a scoprire nuove sfumature del teatro contemporaneo.

Nella seconda settimana di programmazione del nuovo anno, al Trianon Viviani Luca ‘O Zulù Persico racconta la sua carriera in Vio-Lenti e Massimo Venturiello è in scena con Chicchignola di Petrolini. Il fine settimana della seconda settimana di gennaio al Trianon Viviani è all’insegna della musica e della prosa con due diversi appuntamenti. Venerdì 16 . 🔗 Leggi su 2anews.it

