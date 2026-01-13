Al Trianon Viviani ‘o Zulù e Venturiello in Petrolini

Al Trianon Viviani, nella seconda settimana di programmazione del nuovo anno, Luca ‘O Zulù Persico presenta il suo percorso artistico in Vio-Lenti, mentre Massimo Venturiello interpreta Chicchignola di Petrolini. Due spettacoli che offrono uno sguardo diverso sulla scena teatrale italiana, combinando musica e interpretazione in un contesto culturale di qualità. Una proposta che arricchisce il cartellone e invita il pubblico a scoprire nuove sfumature del teatro contemporaneo.

