Luca ‘O Zulù Persico | il nuovo album è Violenti

Il 9 gennaio esce “Violenti”, il nuovo album di Luca ‘O Zulù Persico, noto come voce e autore dei 99 Posse. L’album è stato realizzato in collaborazione con la polistrumentista Caterina Bianco, offrendo un’ulteriore testimonianza dell’attività artistica di Persico. Un lavoro che si inserisce nel percorso musicale del artista, mantenendo un approccio autentico e sobrio, e contribuendo alla scena musicale italiana con nuove riflessioni e sonorità.

NAPOLI – Venerdì 9 gennaio esce “Violenti”, il nuovo album di Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, realizzato insieme alla polistrumentista Caterina Bianco. Il disco, pubblicato da La Tempesta Dischi e distribuito da Believe, è disponibile in formato digitale e segna un capitolo importante del percorso solista di ‘O Zulù, un progetto che nasce dall’incontro con Caterina Bianco, già impegnata nella ricerca audiovisiva con il collettivo Fanali e attualmente in tour con Tropico. “Violenti” è il concept album dello spettacolo omonimo e si sviluppa in tre atti, ciascuno dedicato a un decennio della vita e della carriera dell’artista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

