L' osservatorio geofisico di Modena compie 200 anni

L'osservatorio geofisico di Modena, fondato 200 anni fa, rappresenta una delle istituzioni più longeve in Italia e nel mondo dedicata allo studio dei fenomeni meteorologici. Nel corso dei secoli, le tecniche di rilevazione si sono evolute, ma l’obiettivo è rimasto invariato: fornire dati affidabili e accurati. Scopri come questa storica istituzione ha contribuito alla conoscenza del clima e delle condizioni atmosferiche, mantenendo vivo il suo ruolo di punto di riferimento nel tempo.

Come è cambiata la rilevazione dei fenomeni meteorologici? Ecco i segreti di uno degli osservatori più antichi e longevi d'Italia e del mondo: attivo ancora oggi, non ha mai smesso di fornire dati attendibili e verificati. Unimore celebra i 200 anni dell'Osservatorio Geofisico con due eventi il 14 e 17 gennaio. OSSERVATORIO GEOFISICO, 200 ANNI DI RICERCA E MONITORAGGIO SUL CLIMA - Due secoli di osservazioni, ricerca e servizio alla comunità scientifica: si celebra quest'anno il bicentenario dell'Osservatorio Geofisico di Modena, una delle stazioni meteorologiche storiche più longeve.

Unimore celebra i 200 anni dell’Osservatorio Geofisico con due eventi: il 14 e 17 gennaio - dalla pagina Facebook dell’Osservatorio Geofisico di Modena Unimore celebra quest’anno il bicentenario dell’Osservatorio Geofisico di Modena, una delle stazioni meteorologiche storiche più longeve al ... sassuolo2000.it

L’Osservatorio Geofisico di Modena compie 200 anni: il viaggio tra storia e clima - Il 2026 porta con sé un anniversario importante per la nostra città: il Bicentenario dell’Osservatorio Geofisico di Modena, 200 anni di ricerca e conoscenza al servizio della comunità, del ter ... msn.com

