Schumacher compie 57 anni gli auguri di Modena e Maranello al loro cittadino onorario

Il 3 gennaio, Michael Schumacher ha compiuto 57 anni. Le città di Modena e Maranello, cittadine simbolo dell’automobilismo e della Ferrari, hanno rivolto i loro auguri al campione tedesco, riconoscendolo come cittadino onorario. Questo gesto sottolinea il legame speciale tra Schumacher e il territorio, che lo ha sempre considerato parte integrante della propria storia sportiva e culturale.

In occasione del cinquantasettesimo compleanno di Michael Schumacher, che è ricorso mercoledì 3 gennaio, le città di Modena e Maranello rinnovano il loro affetto e la loro vicinanza al campione tedesco e alla sua famiglia. Un legame profondo, costruito negli anni d'oro della Ferrari e rimasto.

Michael Schumacher ha compiuto 57 anni - Nato a Hürth il 3 gennaio 1969, è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. sportal.it

CAMPIONE DELLA ROSSA, MICHAEL SCHUMACHER COMPIE 57 ANNI - Oggi, 3 gennaio, il mondo della Ferrari e della Formula 1 celebra il compleanno di Michael Schumacher, nato nel 1969, in Germania. tvqui.it

BUON COMPLEANNO A MICHAEL SCHUMACHER, OGGI COMPIE 56 ANNI - facebook.com facebook

Il mito, la leggenda della F1 e della Ferrari compie oggi 57 anni. Buon compleanno Michael! #Schumacher #Ferrari #F1 #Tuttosport x.com

