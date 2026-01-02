Osservatorio 200 anni | Istituito con Francesco IV Patrimonio della città
Nel 2026 si celebra il bicentenario dell’Osservatorio Geofisico, istituito nel 1826 da Francesco IV e riconosciuto come patrimonio della città. Questa data rappresenta un’occasione per riflettere sulla lunga storia di monitoraggio e ricerca nel campo delle scienze della Terra, testimonianza dell’impegno accademico e civico nel corso di due secoli. Un patrimonio che continua a contribuire allo sviluppo scientifico e alla conoscenza del nostro territorio.
L’arrivo del 2026 coincide col bicentenario della nascita di quello che si è tramandato come Osservatorio Geofisico della nostra università. A giorni, il 14 gennaio, se ne celebrerà la ricorrenza della sua apertura voluta da Francesco IV d’Este. Col professor Sergio Teggi, ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, direttore scientifico della importante struttura accademica, vero patrimonio culturale della città, cui oggi si abbina l’omonimo Museo, ne ripercorriamo le vicende e le tappe della sua evoluzione nel tempo. Professore, sono trascorsi 200 anni, cosa è cambiato da allora? "Quando fu istituito nel 1826 come Osservatorio Astronomico, la sua principale missione era lo studio degli astri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
