Nel 2026 si celebra il bicentenario dell’Osservatorio Geofisico, istituito nel 1826 da Francesco IV e riconosciuto come patrimonio della città. Questa data rappresenta un’occasione per riflettere sulla lunga storia di monitoraggio e ricerca nel campo delle scienze della Terra, testimonianza dell’impegno accademico e civico nel corso di due secoli. Un patrimonio che continua a contribuire allo sviluppo scientifico e alla conoscenza del nostro territorio.

L’arrivo del 2026 coincide col bicentenario della nascita di quello che si è tramandato come Osservatorio Geofisico della nostra università. A giorni, il 14 gennaio, se ne celebrerà la ricorrenza della sua apertura voluta da Francesco IV d’Este. Col professor Sergio Teggi, ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, direttore scientifico della importante struttura accademica, vero patrimonio culturale della città, cui oggi si abbina l’omonimo Museo, ne ripercorriamo le vicende e le tappe della sua evoluzione nel tempo. Professore, sono trascorsi 200 anni, cosa è cambiato da allora? "Quando fu istituito nel 1826 come Osservatorio Astronomico, la sua principale missione era lo studio degli astri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Osservatorio, 200 anni : "Istituito con Francesco IV. Patrimonio della città"

Leggi anche: Palazzo Vecchio rilancia il progetto "Dona un albero": 200 nuove piante disponibili per arricchire il patrimonio verde della città

Leggi anche: Perugia riscalda i cuori: la IV edizione della Festa della canzone Perugina torna a incantare la città

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Osservatorio, 200 anni : Istituito con Francesco IV. Patrimonio della città; Fontane di lava dall’Etna, il vulcano in eruzione dà spettacolo (e anche Stromboli è in attività); Fontane di lava dall’Etna, il vulcano in eruzione dà spettacolo (e anche Stromboli è in attività).

Osservatorio, 200 anni : "Istituito con Francesco IV. Patrimonio della città" - Il professor Teggi: "Ci aiuterà a ’leggere’ i futuri mutamenti climatici". ilrestodelcarlino.it