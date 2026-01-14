Lorenzo Musetti rischia subito di perdere la top-5! La scalata di Shelton scombussola il ranking ATP | gli scenari

Lorenzo Musetti rischia di perdere immediatamente la top-5 a causa della crescita di Shelton nel ranking ATP. Nel frattempo, Felix Auger-Aliassime ha subito un sorpasso durante il torneo di Melbourne, scendendo all’ottavo posto dopo le delusioni nel One Point Slam. Questi cambiamenti nel ranking evidenziano come le recenti performance influenzino le posizioni dei giocatori e gli scenari futuri nel circuito maschile.

Felix Auger-Aliassime ha subito un sorpasso nel ranking ATP mentre era impegnato con scarse soddisfazioni nel One Point Slam sul cemento di Melbourne: il canadese è infatti stato scavalcato dallo statunitense Ben Shelton ed è scivolato all’ottavo posto con all’attivo 3.990 punti. L’operazione è riuscita all’americano grazie al successo ottenuto agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Auckland contro l’argentino Francisco Comesana per 7-5, 6-4: l’affermazione in terra neozelandese gli ha permesso di issarsi a quota 4.000 punti e di balzare al settimo posto nella classifica internazionale. La corsa del 23enne potrebbe non essere finita qui, perché potrebbe anche scalare altri due gradini e presentarsi agli Australian Open da numero 5 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

