Ranking ATP 12 gennaio 2026 | Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fanno la storia per l’Italia!
Il 12 gennaio 2026 segna una giornata storica per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che entrano entrambi nella top-5 del ranking ATP. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il movimento tennistico nel nostro paese, confermando il crescente livello dei giovani talenti italiani e la solidità della nostra tradizione tennistica. Un momento di orgoglio e di grande soddisfazione per il tennis italiano.
Una data da ricordare. Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, l’Italia del tennis celebra un nuovo record, ovvero la presenza di due tennisti nella top-5 del ranking ATP. Questo traguardo non si era mai verificato in precedenza ed è stato reso possibile da Jannik Sinner (n.2 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.5). Mai, dalla creazione della classifica computerizzata nel 1973, il Bel Paese ha potuto vantare un risultato simile. Il tennista toscano, grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, ha conseguito questo obiettivo, scalando di due posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento. Musetti è diventato il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre, preceduto solo da Sinner, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Oasport.it
