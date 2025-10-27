Con la doppia via segnata da Vienna e Basilea si chiude una settimana abbastanza ricca di variazioni nel ranking ATP. In particolare, la top ten ha qualche movimento nella sua seconda metà mentre si entra in conti decisivi per la Race, la classifica che riguarda i soli risultati dell’anno. Escono dai 10 Draper e Rune, ma se l’uno potrà subito riprendersela a inizio 2026 (e avrà la seconda metà come terreno di caccia), per l’altro ci sarà una continua discesa fino al ritorno, con l’augurio che possa esserci nel minor tempo possibile. Alex de Minaur, con la semifinale a Vienna, diventa numero 6, mentre più indietro il balzo più rilevante è quello di Joao Fonseca: il brasiliano, vincendo Basilea (alla stessa età dei primi tornei di Federer, Djokovic e Murray, 19 anni e 2 mesi), è ora parte del club dei primi 30: 28°, con un +18 di saldo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ranking ATP (27 ottobre 2025): Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti con vista Shelton