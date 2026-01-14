L’Ordine degli Architetti Ppc di Brindisi celebra i quarant’anni della sua istituzione

Nel 2026, l’Ordine degli Architetti Ppc di Brindisi raggiunge il traguardo dei quarant’anni dalla sua fondazione. Un percorso che ha accompagnato lo sviluppo professionale e la tutela della qualità dell’architettura nel territorio. Questo anniversario rappresenta un momento di riflessione sul ruolo e sull’impegno dell’Ordine nel rispetto delle competenze e delle normative di settore.

BRINDISI - L'Ordine degli Architetti Ppc di Brindisi celebra nel 2026 i quarant'anni della sua istituzione. Un'occasione quanto mai propizia per parlare di Architettura come racconto collettivo, fatto di progetti, persone, ideali, slanci e visioni che hanno contribuito a costruire il volto delle.

