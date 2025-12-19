Tempo di lettura: 2 minuti Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, organismo unitario che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica-istituzionale della professione a livello regionale e nazionale. La Federazione nasce per dare maggiore coesione ai territori, coordinare le iniziative e consolidare il ruolo degli architetti campani nel confronto con le istituzioni su governo del territorio, qualità dell’architettura e tutela del paesaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania

Leggi anche: Ordini degli Architetti PPC della Campania: nasce la nuova Federazione

Leggi anche: Architetti Campania, nasce la Federazione regionale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

AIFA a Milano: nasce una nuova era di collaborazione tra l’Agenzia e le Regioni; AIFA a Milano: nasce una nuova era di collaborazione tra l’Agenzia e le Regioni; Fondazione infermieri: da Fnopi nasce l’iniziativa per costruire la professione del futuro; Nasce la nuova Federazione per l'internazionalizzazione del cinema italiano.

Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania - Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, ... napolivillage.com